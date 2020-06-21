Kovid sonrası ilk seçim

Dünya genelinde Kovid-19 salgınının etkisi devam ederken, Sırbistan’da halk bugün yapılacak genel, yerel ve özerk bölge seçimlerinde oy kullanmak için sandık başına gidecek. Eski Belgrad Büyükşehir Belediye Başkanı Dragan Djilas’ın Demokrat Partisi (DS), aşırı sağcı Dveri Hareketi ve eski Dışişleri Bakanı Vuk Jeremic’in Halk Partisinin oluşturduğu muhalif Sırbistan İçin Birlik (SzS) ittifakı, seçimleri boykot ediyor.

Boykotla ilgili birçok protesto gerçekleşirken, bu eylemlerden biri de meclis binası önünde yer alan şişme ördek oldu. Muhalifler ne hukuk ne de sağlık koşulları açısından seçimlerin yapılmasının uygun olmadığını öne sürüyor.