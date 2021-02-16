‘Kovid’den kurtulmak çok daha kolay’

ABD’li iş insanı Bill Gates BBC’nin sorularını yanıtladı. 129 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ilk üç kişi arasında bulunan, Microsoft’un patronu Bill

Gates (65) şunları söyledi: “Koronavirüs salgını sona erecek. Çünkü çok etkili aşılar bulundu. Şimdi bu aşıları yaygınlaştırmaya ve yeni varyantlara uyarlama çalışıyoruz. Kovid-19’dan kurtulmak, iklim sorununun çözülmesine kıyasla çok daha kolay. Maalesef, iklim değişikliği bu yüzyılın sonunda her yıl beş kat daha fazla ölüme neden olacak.”

“Fiziki ekonominin tümünde yenilikçiliğe ihtiyacımız var. Çelik fabrikalarını, çimento fabrikalarını, elektriği ve ulaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Karbon emisyonunda sıfıra ulaşmayı başarırsak bu, insanlığın şimdiye kadar başardığı en muhteşem şey olacak. Fiziki ekonominin tarihine bakınca, gelecek 30 yılda başaracağımız dönüşümlere benzer bir geçişi sağlayamadık. Bunun emsali yok. Bunun için bir dizi yeniliğe gerek var. Öncelikle hükümetlerin bir Ar-Ge bütçesi olması gerekiyor. Sonra bu yenilikleri laboratuvardan alıp taşıyacak, yüksek risk içermesine rağmen destekleyecek bir sermaye girişimi gerekiyor. Büyük şirketlerin ortaklığı ve bu ürünleri satın alarak hacmi artırıp fiyatları düşürecek birilerinin olması gerekiyor.” Gates, Microsoft’un koronavirüs aşılarına yerleştirdiği çiplerle insanları izleyeceği iddiasına da gülerek “Neden insanları izleyeyim ki, insanların nereye gittiğiyle ilgilenmiyorum” karşılığını verdi.

‘Hükümetler teşvik etmeli’

Bill Gates, BBC muhabiri Justin Rowlatt’ın “İklim değişikliğiyle mücadelede temel olarak hükümet teşviklerinden mi bahsediyorsunuz?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Evet. İklim değişikliğinin vereceği zarar nedeniyle özel sektöre yeşil ürünler istediğimizi söyleyecek fiyat işaretlerine ihtiyacımız var. Çünkü şu anda karbon emisyonu yaratırken verdiğiniz zararı göremiyorsunuz. İklim değişikliğinde hükümet politikaları olmazsa bir felaketi önlememiz mümkün değil. Çünkü özellikle ekvatora yakın bölgelerde yaşayan yoksullar arasında yetersiz beslenme ve ölümler pandemi dönemindekine göre beş kat daha fazla olacak. Uçak seyahatleri için de pahalı olmayan, sıfır emisyonlu bir havacılık yakıtı olmalı. Bu biyoyakıt ya da elektrik olabilir. Belki de uçaklarda yeşil hidrojen kullanabiliriz.”