Kovid’in görüldüğü ilk yer

DSÖ uzmanları dün salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinde Ocak 2020’den beri kapalı olan Huanan Balık Pazarı’nda incelemelerde bulundu. Çinli bekçilerin, uzman ekip için balık pazarının kilitli kapılarını açtığı, ekibin otomobillerle içeri girmesinin hemen ardından da yeniden kapattığı belirtildi. DSÖ uzmanları yaklaşık iki hafta önce Vuhan’a gitmiş ve kurallar gereği iki hafta karantinada kalmıştı.

14 günlük karantina süresi perşembe günü dolan uzmanlar öncelikle ilk Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği Vuhan’daki bir hastaneyi ziyaret etti. Pandemiye dönüşen koronavirüsü salgınının ilk vakaları 2019 yılında Vuhan kentinde ortaya çıkmıştı. Bazı araştırmacılar SARS-CoV-2 olarak adlandırılan yeni tip koronavirüsünün, Huanan Balık Pazarı’nda yarasalardan insanlara bulaşmış olabileceği tezini savunuyor. Ancak hangi hayvanın virüsün insanlara bulaşmasında aracı rolü oynadığı henüz bilinmiyor. DSÖ ekibinin Çin’deki araştırmalarının bu sorunun yanıtının bulunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Vaka sayısı 103 milyonu aştı

Dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 103 milyon 138 bin 600’ü geçti. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 229 bin 505’e ulaştı. Kovid-19’a karşı tarihi en büyük aşılama kampanyası da sürüyor. Son verilere göre 60 ülkede 94.1 milyondan fazla doz aşı uygulandı. Aşılamada ileri gelen ülkeler başında sırasıyla ABD ve Çin geliyor.

Aşılama merkezini kapattılar

ABD’de aşı karşıtı ve aşırı sağcı kişilerin protestosu nedeniyle, ülkede koronavirüsüne karşı kurulan en büyük aşılama merkezlerinden biri kısa süreliğine kapatıldı. Los Angeles’ta yaşanan olayda, aşı olmak için gelenler eylemcilere tepki gösterdi. Los Angeles Times gazetesinin haberine göre, ABD’nin en büyük aşılama merkezlerinden birine dönüştürülen Dodger Stadyumu’nun önünde cumartesi günü bir grup aşı karşıtı ve aşırı sağcı eylemci toplandı. Bu kişilerden bazıları insanlara aşı olmamaları için baskı yaparken, bazıları da Kovid-19 aşılarına karşı pankartlar taşıdı. Los Angeles itfaiyesinin aşı merkezinin girişini güvenlik önlemi olarak 1 saat kapatması sonrası eylemciler dağıldı ve merkez yeniden açıldı.

DSÖ’den İngiltere’ye: Aşılamayı durdurun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu sıralar diğer ülkelerden daha fazla aşı temin etmekle suçlanan İngiltere’yi sağlık çalışanları ve yaşlılar gibi savunmasız grupların aşılanmasından sonra aşı uygulamalarını durdurmaya çağırdı. BBC’ye konuşan DSÖ sözcüsü Margaret Harris, birçok fakir ülke aşılara erişmekte zorlanırken, bunun adil bir dağıtım sağlayacağını söyledi. Tüm gelişmiş ülkelerden ahlaki olarak doğru olanı yapmalarını beklediklerini belirten Harris, “Kendi ülkenizi aşılayıp orada oturup ‘İyiyiz’ demenin ekonomik olarak işe yaramayacağını gösteren analizler var” dedi. Uluslararası Ticaret Odası Araştırma Vakfı raporuna göre, gelişmekte olan ülkelerin aşıya erişim sağlamaması durumunda dünya ekonomisinin 9.2 trilyon dolar kaybedebileceğini ortaya koymuştu. l DIŞ HABERLER