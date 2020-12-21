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21.12.2020 - 15:41 | | AA

Kovulan Tunus Çevre Bakanı gözaltına alındı

Tunus'ta dün görevden alınan eski Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi ile 11 üst düzey bakanlık yetkilisi, ülkeye gelen İtalyan bir atık yük gemisine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Kovulan Tunus Çevre Bakanı gözaltına alındı

Tunus İdari Reform ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Başkanı Bedreddin el-Kamudi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakan Arvi'nin İtalya'dan gelen zehirli atık taşıyan bir gemiye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığını söyledi.

Dosyayı inceleyen Susa İlk Derece Mahkemesi Sözcüsü Cabir el-Gunaymi ise aynı bakanlıktan aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu 11 kişi hakkında daha gözaltı işleminin uygulandığını belirtti.

Gunaymi, mahkemenin Şubat-Eylül 2020 arasında Çevre Bakanlığı yapmış Şükri bin Hasan'ın da aralarında yer aldığı 10 kişinin daha ifadesine başvuracağını duyurdu.

Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi, dün akşam saatlerinde Çevre ve Yerel İşler Bakanı Mustafa el-Arvi'yi gerekçe vermeksizin görevden aldığını duyurmuştu.

Tunus'un sahil kenti Susa limanında temmuz ayında liman yetkilileri İtalya'dan gelen zehirli atık bulunan bir gemiye el koymuştu.

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