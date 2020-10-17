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17.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kral ağabeyle ilk buluşma

Belçika Kralı Philippe, babasının evlilik dışı ilişkisinden doğduğunu kanıtlayıp, “prenses” unvanını alan kız kardeşi Delphine ile tanıştı

Kral ağabeyle ilk buluşma

Yıllarca hukuk savaşı

Belçikalı sanatçı Delphine Boel (52) Belçika’nın eski kralı 2’nci Albert’in evlilik dışı dünyaya gelen kızı olduğunu uzun süren hukuk mücadelesi sonunda kanıtlayarak “Prenses” unvanını kazandı. Kraliçe Paola ile evli olan 2’nci Albert’in, 1960’lı yıllarda aristokrat Sybille de Selys Longchamps ile ilişkisinden doğan Delphine Boel, hukuk savaşını kazandıktan sonra da üvey ağabeyi olan Belçikalı Kralı Philippe (60) ile tanıştı. 

‘Artık görüşeceğiz’

Eski kralın soyadı olan “Saxe-Cobourg Gotha”yı da kullanma hakkını elde eden Delphine, Albert’in 2013’de tahtı devrettiği oğlu Kral Philippe ile önceki gün buluştu. Bu ilk buluşmanın Laeken Kalesi’nde gerçekleştiği belirtildi. Kraliyetin Facebook sayfasında iki kardeşin birlikte çekilen fotoğrafı da paylaşılırken, “Bu sohbet bize birbirimizi tanıma imkanı verdi. Aile bağlarımız güçlenecek” denildi.

Kral ağabeyle ilk buluşma

Annesi kraldan zengin

Belçika’nın eski kralı 2. Albert’in mahkeme kararıyla DNA testi yaptırmasıyla kızı olduğunu kanıtlayan ve geçen ay “Prenses” unvanını alan Delphine Boel, ağlayarak şöyle demişti: “Benim derdim para değil. Annem Sybille’nin eşi, sanayici Jacques Boel, kraliyet ailesinden daha zengin. Benim tek amacım babamın kim olduğunun bilinmesi ve bana ‘kara koyun’ muamelesi yapılmaması. Evlilik dışı aşk ilişkisinden doğan çocuklar hor görülmemeli. Çünkü bu eğer bir suçsa, çocukların suçu değil.” 

 

 

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