28.10.2020 - 07:00 |
Kral prenses kızını ‘tanıdı’
Belçika’nın eski kralı 2’nci Albert, 1998 yılından beri kızı olduğunu reddettiği ancak daha sonra mahkeme kararıyla yaptırmak zorunda kaldığı DNA testi sonucunda resmen kızı olduğu anlaşılan sanatçı Delpihe Boel ile ilk kez görüştü.
Yıllardır verdiği hukuk mücadelesinin ardından geçen ay mahkeme kararıyla “prenses” unvanını ve “de Saxe-Cobourg” olan kralın soyadını alan 52 yaşındaki Delpihe, 2’nci Albert ve eşi Kraliçe Paola ile Belvedere Kalesi’nde bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada “Duygu dolu, gönül rahatlığı, anlayış ve umut dolu yeni bir sayfa açıldı. Kargaşadan ve yaralanmalardan sonra artık affetme, iyileşme ve uzlaşma zamanı” ifadesine yer verildi. Prenses Delpihe, 2’nci Albert’in, evliyken 1960’lı yıllarda aristokrat Sybille de Selys Longchamps ile yaşadığı ilişkiden doğmuştu.
İstanbul'da PKK operasyonu: Gözaltılar varİstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde terör örgütü PKK'ya yönelik daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.