Kral prenses kızını ‘tanıdı’

Yıllardır verdiği hukuk mücadelesinin ardından geçen ay mahkeme kararıyla “prenses” unvanını ve “de Saxe-Cobourg” olan kralın soyadını alan 52 yaşındaki Delpihe, 2’nci Albert ve eşi Kraliçe Paola ile Belvedere Kalesi’nde bir araya geldi. Yapılan ortak açıklamada “Duygu dolu, gönül rahatlığı, anlayış ve umut dolu yeni bir sayfa açıldı. Kargaşadan ve yaralanmalardan sonra artık affetme, iyileşme ve uzlaşma zamanı” ifadesine yer verildi. Prenses Delpihe, 2’nci Albert’in, evliyken 1960’lı yıllarda aristokrat Sybille de Selys Longchamps ile yaşadığı ilişkiden doğmuştu.