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08.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Krala karşı geldi, fotoğraf paylaştı

Eski Malezya Kralı Sultan 5’inci Muhammed’den 2019 yılında sansasyonel bir şekilde boşanan Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina, kralın ailesinin 18 aylık oğlu İsmail Leon’un fotoğraflarını Instagram’da paylaşmama emrine karşı çıktı. 2018’de evlendikten bir yıl sonra kraldan boşanan Voevodina, Instagram’da oğluyla fotoğrafını paylaştı, yeni yıl mesajı olarak da bu seneye farklı bir şekilde başlamaya ve eylemlerini değiştirmeye karar verdiğini yazdı.

Krala karşı geldi, fotoğraf paylaştı

28 yaşındaki Voevodina, 2021’de herkesin dileklerinin gerçekleşmesini dilediğini ve ilk olarak da takipçilerinin dileği olan Leon’un fotoğrafını tekrar paylaşması isteğini yerine getirdiğini belirtti.

Çocuğu reddediyor

Öte yandan, İsmail Leon’un babası olduğunu reddeden eski kral, geçen yıl eşinin müstehcen fotoğraflarının ortaya çıkması ve başka bir erkekle birlikte olduğu iddiasının ardından tahtı bırakmıştı. Malezya’da tahtı bırakan ilk kral olan 5’inci Muhammed ile Voevodina arasında babalık iddiasına ve finansal anlaşmazlığa dayalı bir “çatışma” bulunuyor.

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