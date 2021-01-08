Krala karşı geldi, fotoğraf paylaştı

28 yaşındaki Voevodina, 2021’de herkesin dileklerinin gerçekleşmesini dilediğini ve ilk olarak da takipçilerinin dileği olan Leon’un fotoğrafını tekrar paylaşması isteğini yerine getirdiğini belirtti.



Çocuğu reddediyor



Öte yandan, İsmail Leon’un babası olduğunu reddeden eski kral, geçen yıl eşinin müstehcen fotoğraflarının ortaya çıkması ve başka bir erkekle birlikte olduğu iddiasının ardından tahtı bırakmıştı. Malezya’da tahtı bırakan ilk kral olan 5’inci Muhammed ile Voevodina arasında babalık iddiasına ve finansal anlaşmazlığa dayalı bir “çatışma” bulunuyor.