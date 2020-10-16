16.10.2020 - 07:00 |
Kraliçe 7 aylık karantinadan çıktı
İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth koronavirüs nedeniuyle 7 aydır karantinada kaldığı kraliyet konutlarından ilk kez dışarı çıkarak resmi bir ziyarette bulundu.
94 yaşındaki kraliçe, torunu Prens William ile Salisbury yakınlarındaki Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti. Kraliçe Elizabeth ülkenin en “gizli” bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvarda, İngiltere’nin Kovid-19 salgınına tepkisinde hayati destek sağlayan bilim insanlarıyla tanıştı. Öte yandan, bölgeye helikopterle gelen kraliçenin maske takmaması dikkat çekti.