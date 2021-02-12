Kraliçe adayına kalede eğitim

İspanya Kralı Felipe’nin büyük kızı olan 15 yaşındaki Veliaht Prenses Leonor’un İngiltere Galler’deki ‘Hippi Hogwarts’ olarak adlandırılan ve 12’nci yüzyıldan kalma bir kalede yer alan ‘Atlantic College’da eğitim alacağı açıklandı. İspanya Kraliyet Ailesi, Prenses Leonor’un anonim olarak okula kabul edildiğini ve kabul edilmeden önce birkaç testten geçtiğini söyledi. Halihazırda 5 dil konuşan Leonor’ın 2 yıllık eğitiminin 67 bin sterlinlik maliyetini ebeveynlerinin şahsen karşılayacağı ifade edildi. Gelecekte İspanya Kraliçesi olacak Prenses Leonor’un eğitim göreceği kolejin, zengin çocuklarının varlıklarıyla gösteriş yapma hevesini kırmayı amaçladığı ve öğrencilerinin yüzde 60’ının burslu olduğu bildirildi.



Toplum hizmetleri



‘Atlantic College’, ‘Harry Potter’ film serisindeki büyücülük okulu Hogwarts’a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Ancak toplumda hizmete odaklanarak barışçıl bir eğitim verdiği için ‘hippi’ olarak anılıyor. Bu kolej modern, açık ve eleştirel yaklaşımı nedeniyle pek çok kraliyet ailesinin de tercihi. Daha önce Belçika Prensesi Elisabeth, Hollanda Kralı Willem-Alexander ve Ürdün Prensesi Raiyah’ın okulda eğitim aldığı biliniyor. Tibet edebiyatı ve dövüş sanatları gibi derslerin de verildiği okulda, öğrenciler toplum hizmetlerinde gönüllü çalışıyor ve kampüsteki seralarda tarım eğitimi alıyor. 150 ülkeden öğrenci alan okulda eğitim görenlerin, ‘Batı Afrika’dan gelen mülteciler’ ile de omuz omuza çalışmasının çok muhtemel olduğu belirtiliyor.