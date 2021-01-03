Kraliçeden prense ‘çelenk’ yasağı

İngiltere Veliaht Prensi Charles ile Diana iki çocuk sahibi olduktan sonra 1996’da boşanmıştı. Prenses Diana 1997’de Paris’te Arap asıllı sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte “şüpheli” bir trafik kazasında ölmüştü. Charles ile Diana’nın büyük oğulları Prens William kraliyetteki görevlerine devam ediyor. Çiftin küçük oğlu Prens Harry (36) ise bu yılın başında İngiltere’yi terk ederek ABD’ye yerleşti. Harry, kraliyette “istenmeyen gelin” olan eşi Meghan Markle ve 1.5 yaşındaki oğulları Archie ile ABD’de yaşıyor. ABD’de hayır işleri ve medya çalışmaları yapan Harry’nin geçtiğimiz kasım ayında Birinci Dünya Savaşı’nda ölenler için düzenlenen anma gününde, babaannesi olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından dışlandığı ortaya çıktı. İngiliz “Daily Mail” gazetesi, kraliçenin o gün Harry’nin kendisi adına bir büste çelenk koymasını iki dakikada aldığı kararla yasakladığını yazdı.

Fotoğraflı tepki

Gazeteye konuşan kraliyete yakın bir kaynak, “Kraliçe, Harry’nin ABD’de reklam anlaşmalarıyla servet kazanırken aynı zamanda kraliyet adına rol üstlenemeyeceğini ‘acı’ bir şekilde anlaması için bu kararı aldı” dedi. Harry’nin de kraliçeye tepki olarak anma gününde eşi Meghan ile ABD’deki bir askeri mezarlığı ziyaret edip, kendi adına çelenk koyarak çektirdiği fotoğrafları yayımladığı bildirildi. Öte yandan Harry eşiyle birlikte oğlu adına kurduğu “Archewell” adlı vakfın internet sitesinde yayımladığı 2021 yılı mesajında, annesi Diana ile çekilmiş bir çocukluk fotoğrafına yer verdi. Bu fotoğraf ve Harry’nin kendisini kraliyette hep sorun yaşayan annesinin oğlu olarak tanımlaması, kraliçe ve çevresinden dışlanmasının bir başka işareti olarak değerlendirildi. Kraliçe, Harry kraliyete dönmezse kendileri adına başka resmi etkinliklere katılmasını da yasaklamış.



Eski başbakan da kraliçe mağduru



İngiltere’de tüm eski başbakanlara kraliyetin en prestijli onur nişanı olan “Dizbağı Nişanı” (Order of the Garter) veriliyordu. Ama 1997 - 2007 yılları arasında 10 yıl başbakanlık yapan Tony Blair’e bu nişan verilmedi! Başbakanlıktan ayrılmasının üzerinden 13 yıl geçmesine rağmen Tony Blair’a nişanın verilmemesinin perde arkasında Kraliçe II. Elizabeth’in olduğu belirtildi. Kraliçenin 1997’de ölen gelini Diana için “Hayatı üzücü bir şekilde trajediden etkilense de Diana harika bir insandı” diyen Blair’e sinirlenip nişanı vermediği bildirildi. Gerçeği gizlemek için Blair’den sonraki başbakanlara da nişanın verilmediği kaydedildi. Sorunu çözmek için Blair’e şövalyelik unvanı verilecekmiş.