Kraliçenin tahtına oturttu

ABD’de insan ticareti ve tecavüz suçlamasıyla yargılandığı dönemde intihar eden Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı nedeniyle zor günler geçiren İngiltere Kraliçesi 2’nci Elizabeth’in oğlu Prens Andrew, 2000 yılında ilişki yaşadığı ABD’li manken Caprice Bourret ile ilgili iddialarla tekrar ülke gündemine oturdu. İddialara göre, Prens Andrew 2000 yılında 2 ay birlikte olduğu Caprice’i Londra’daki Buckingham Sarayı’nda kraliçenin tarihi tahtına oturttu. Ayrıca, Prens Andrew saraydaki bir vazoyu beğendikten sonra “Bunu çalıp anneme postalamamın bir sakıncası var mı?” diye soran Caprice’e saray yetkililerinin bilgisi olmadan vazoyu verdi. - DIŞ HABERLER