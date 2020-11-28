MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kraliçenin zor seçimi
ABONE OL
28.11.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kraliçenin zor seçimi

Danimarka’da salgın nedeniyle aynı alandaki Noel kutlamalarına katılacak kişi sayısı sınırlandırıldı. İki çocuğu arasında bir seçim yapmak zorunda kalan kraliçe de ameliyat olan oğlunu tercih etti

Kraliçenin zor seçimi

Danimarka’da koronavirüs salgını nedeniyle hükümet, ailelerin Noel kutlamalarına en fazla 10 kişi katılabileceği kuralını yürürlüğe koydu. Bu kuraldan muaf olmayan iki çocuk annesi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe (80) de oğulları arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Eşi Prens Henrik’i 2018’de kaybeden kraliçenin oğulları Veliaht Prens Frederik (52) ile Prens Joachim’in (51) altışar kişilik aileleri var. Bir başka ifadeyle iki kardeşin aileleri sayı bakımından eşit. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe bu konuda tam bir anne gibi davranarak Noel kutlaması için küçük oğlu ve ailesini seçti.

Beyin ameliyatı oldu

Bu seçimi etkileyen tek faktör, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim’in yazın Paris’te beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle ağır bir ameliyat geçirmesiydi. Kraliçe, Danimarka’nın Paris Büyükelçiliği’nde savunma ataşesi olarak görev yapan ve şimdi sağlık durumu iyi olan Prens Joachim’den Noel için ailesiyle birlikte yanına gelmesini istedi. II. Margrethe, 24 - 26 Aralık’ta Schackenborg Kalesi’nde Joachim, eşi Prenses Marie ve dört çocuğuyla Noel’i kutlayacak. Veliaht Prens Frederik ise eşi Prenses Mary ve dört çocuğuyla VIII Sarayı’nda Noel kutlaması yapacak. Aynı şekilde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle Noel kutlaması için kişi seçimi yapacak. 

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu! İki kurum da büyüklüğü verecek

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Yıllık izinler...

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Oxford aşısıyla ilgili büyük şüphe! 'Korona aşısında sorunlar var'

Dehşete düşüyorum

Dehşete düşüyorum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet