Kraliçenin zor seçimi

Danimarka’da koronavirüs salgını nedeniyle hükümet, ailelerin Noel kutlamalarına en fazla 10 kişi katılabileceği kuralını yürürlüğe koydu. Bu kuraldan muaf olmayan iki çocuk annesi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe (80) de oğulları arasında seçim yapmak zorunda kaldı. Eşi Prens Henrik’i 2018’de kaybeden kraliçenin oğulları Veliaht Prens Frederik (52) ile Prens Joachim’in (51) altışar kişilik aileleri var. Bir başka ifadeyle iki kardeşin aileleri sayı bakımından eşit. Danimarka Kraliçesi II. Margrethe bu konuda tam bir anne gibi davranarak Noel kutlaması için küçük oğlu ve ailesini seçti.



Beyin ameliyatı oldu



Bu seçimi etkileyen tek faktör, kraliçenin küçük oğlu Prens Joachim’in yazın Paris’te beynindeki kan pıhtılaşması nedeniyle ağır bir ameliyat geçirmesiydi. Kraliçe, Danimarka’nın Paris Büyükelçiliği’nde savunma ataşesi olarak görev yapan ve şimdi sağlık durumu iyi olan Prens Joachim’den Noel için ailesiyle birlikte yanına gelmesini istedi. II. Margrethe, 24 - 26 Aralık’ta Schackenborg Kalesi’nde Joachim, eşi Prenses Marie ve dört çocuğuyla Noel’i kutlayacak. Veliaht Prens Frederik ise eşi Prenses Mary ve dört çocuğuyla VIII Sarayı’nda Noel kutlaması yapacak. Aynı şekilde İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth de Kovid-19 kısıtlaması nedeniyle Noel kutlaması için kişi seçimi yapacak.