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27.07.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kraliçeye özel sanal sergi

İngiltere’nin başkenti Londra’da sanatçı Miriam Escofet, hizmetleri için hediye olarak yaptığı Kraliçe 2’nci Elizabeth’in portresini önceki gün Dışişleri ve İngiliz Milletler Topluluğu Ofisi’nde (FCO) Kraliçe’ye “sanal bir sergi” ile sundu.

Kraliçeye özel sanal sergi

Koronavirüs nedeniyle Windsor Kalesi’nde izolasyonda olan 94 yaşındaki kraliçe, video konferansla FCO’ya bağlanarak Escofet’in ve FCO daimi müsteşarı Simon McDonald’ın sunduğu resmini ilk kez gördü. 

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