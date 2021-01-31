Kraliyet belgeseli Youtube’dan kaldırıldı

1969’da kraliçenin ailesiyle özel hayatını aktarmak amacıyla çekilen ‘Kraliyet Ailesi’ adlı belgeselin 2’nci Elizabeth tarafından yayınlandıktan bir yıl sonra sadece arşivde saklanmasına izin verildiği biliniyordu. Kraliçenin BBC’ye çekim izni verme kararından pişman olduğu iddia edilen belgeselin Youtube’a nasıl sızdırıldığı açıklanmadı.