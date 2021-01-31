31.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER
Kraliyet belgeseli Youtube’dan kaldırıldı
İngiltere Kraliyet ailesinin özel hayatının yer aldığı ve Kraliçe2. Elizabeth’in isteğiyle 1970’den beri arşivde saklanan BBC yapımı belgesel, Youtube’a sızdırıldıktan kısa süre sonra telif hakları nedeniyle kaldırıldı.
1969’da kraliçenin ailesiyle özel hayatını aktarmak amacıyla çekilen ‘Kraliyet Ailesi’ adlı belgeselin 2’nci Elizabeth tarafından yayınlandıktan bir yıl sonra sadece arşivde saklanmasına izin verildiği biliniyordu. Kraliçenin BBC’ye çekim izni verme kararından pişman olduğu iddia edilen belgeselin Youtube’a nasıl sızdırıldığı açıklanmadı.