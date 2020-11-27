Kraliyet çocuklarına kanepe disiplini

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in torunu, Veliaht Prens Charles’ın büyük oğlu Prens William (38) ile eşi, Düşes Kate Middleton’ın (38) üç çocukları var. Çiftin çocuklarından Prens George 7, Prenses Charlotte 5, Prens Louis ise 2 yaşında. William ile Kate’in üç çocuklarına bağırmayı yasakladığı ve onları disipline etmek için “Kanepe uygulaması” adlı bir yöntem kullandıkları ortaya çıktı. “The Mirror” gazetesine konuşan saraya yakın bir kişi, ailede bir dadı olmasına rağmen karı - kocanın çocuklarını disipline etmede tüm sorumluluğu taşıdıklarını söyledi.



Bu kişiye göre, çocuklardan biri yasağa rağmen bağırıyorsa William ile Kate asla onu azarlamıyor. Bunun yerine bağıran çocuklarını saraydaki bir kanepeye davet ederek onunla sakin bir şekilde sohbet ediyorlar. Bu sohbetler sırasında bağırmanın ve yaramazlığın yanlış olduğunu, böyle davranmanın zararlı sonuçları olacağını anlatıyorlar. Babası Charles’tan sonra tahtın ikinci vârisi olan Prens William ile Düşes Kate’in çocuklarıyla çok yakından ilgilendiği ve Kensington Sarayı’nda yaşamalarına rağmen normal bir aile oldukları da belirtildi.



