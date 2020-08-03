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03.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Kraliyet kayıtları imha etti iddiası

Geçen yıl çocuk istismarı ve taciz suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu hapishanede intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein’in getirdiği 17 yaşındaki bir kızla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen İngiliz Prens Andrew’e dair kayıtların İngiltere kraliyeti tarafından imha edildiği öne sürüldü.

Kraliyet kayıtları imha etti iddiası

Kraliyeti koruyan ekipte yer alan eski bir polis, İngiliz Daily Mail gazetesine, Buckingham Sarayı’nın “elden çıkarma” politikası gereğince kraliyet ailesi ve polislerinin korunmasıyla ilgili kayıtların 2 yıl sonra silindiğini ve saklanmadığını söyledi. Prensin 2001 yılında Epstein’in suç ortağı, tutuklu Ghislaine Maxwell’in Londra’daki evinde 17 yaşındaki Virginia Roberts ile ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Epstein’in pek çok prestijli insana yaptığı gibi şantaj amaçlı Prens Andrew’in görüntülerini kaydettiği düşünülüyor. 

 

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