Kraliyet kayıtları imha etti iddiası

Kraliyeti koruyan ekipte yer alan eski bir polis, İngiliz Daily Mail gazetesine, Buckingham Sarayı’nın “elden çıkarma” politikası gereğince kraliyet ailesi ve polislerinin korunmasıyla ilgili kayıtların 2 yıl sonra silindiğini ve saklanmadığını söyledi. Prensin 2001 yılında Epstein’in suç ortağı, tutuklu Ghislaine Maxwell’in Londra’daki evinde 17 yaşındaki Virginia Roberts ile ilişkiye girdiği iddia edilmişti. Epstein’in pek çok prestijli insana yaptığı gibi şantaj amaçlı Prens Andrew’in görüntülerini kaydettiği düşünülüyor.