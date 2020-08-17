Krallar gibi evlenecek

David Beckham’ın Britanya İmparatorluk Nişanı’na sahip olması nedeniyle oğlunun tarihi katedralde evlenebileceği belirtildi. Üst düzey aristokrat ve kraliyet ailelerden gelen kişilerin katedralde evlenmesine izin verilirken, İngiltere’de veliaht Prens Charles ve Lady Diana, 1981 yılında St Paul Katedrali’nde dünya evine girmişti. Öte yandan, çiftin evlilik merasimi için St Paul’u seçmesi halinde uzun bekleme listesi nedeniyle 2022’ye kadar beklemek zorunda kalacağı aktarıldı.