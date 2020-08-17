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17.08.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Krallar gibi evlenecek

İngiliz ünlü futbolcu David Beckham ile eşi Victoria Beckham’ın oğlu Brooklyn Beckham’ın nişanlısı Nicola Peltz ile başkent Londra’daki tarihi St Paul Katedrali’nde evlenebileceği açıklandı.

Krallar gibi evlenecek

David Beckham’ın Britanya İmparatorluk Nişanı’na sahip olması nedeniyle oğlunun tarihi katedralde evlenebileceği belirtildi. Üst düzey aristokrat ve kraliyet ailelerden gelen kişilerin katedralde evlenmesine izin verilirken, İngiltere’de veliaht Prens Charles ve Lady Diana, 1981 yılında St Paul Katedrali’nde dünya evine girmişti. Öte yandan, çiftin evlilik merasimi için St Paul’u seçmesi halinde uzun bekleme listesi nedeniyle 2022’ye kadar beklemek zorunda kalacağı aktarıldı.

AFAD İstanbul'da deprem tatbikatı yaptıİstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Afet Eğitim Merkezi'nde, 17 Ağustos depreminin yıl dönümü nedeniyle deprem anı tatbikatı yapıldı.
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