MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kremlin, Putin'in istifa haberlerini yalanladı
ABONE OL
06.11.2020 - 15:33 | | AA

Kremlin, Putin'in istifa haberlerini yalanladı

Sözcü Peskov, Rusya liderinin durumunun kötüleştiği yönündeki haberler için "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" dedi.

Kremlin, Putin'in istifa haberlerini yalanladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlık durumunun kötüleştiği ve istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." dedi.

Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin’in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi.

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır Putin’in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek." diye konuştu.

Bu yıl 68 yaşına giren Putin’in başkanlık koltuğundaki görevi 2024’te sona eriyor.

    Depolarda kalmadı: Yüzde 84!Bulgaristan'da koronavirüs vakalarının son günlerde artış göstermesiyle birlikte günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelen Bulgarlar, eczanelere akın edip, aspirin almaya başladı. Kent merkezindeki eczanelerde geçen yıla göre bu yılın son üç ayında aspirin satışlarında yüzde 84 artış yaşandığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Hal böyle olunca fazlasıyla, 5'er 10'ar kutu alıyorlar, diyebiliriz. Şu anda depolarda 100 miligramlık aspirin yok" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Açıklama geldi! Genç Üniversiteli İBB bursu sonuçları açıklandı mı?

    İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? Açıklama geldi! Genç Üniversiteli İBB bursu sonuçları açıklandı mı?

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    Emekliye güzel haber! Para ödemeyecekler

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    İşgalden kurtarılan kentte son durum

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs kaç TL? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

    KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2020, burs kaç TL? KYK yurt başvurusu ne zaman başlayacak?

    Sıradaki Haber