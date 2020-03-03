Kremlin'den 'Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle' ilgili flaş açıklama!

Suriye’de rejim güçlerinin İdlib’de gerçekleştirdiği saldırılar ve Rusya’nın rejime doğrudan destek vermesinin ardından Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türk ile Rus ordusunun karşı karşıya gelme riskiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Peskov, bir gazetecinin İdlib’de Türk ve Rus askerinin çatışma ihtimaliyle ilgili sorduğu soruya, “İki ülkenin askeri güçleri arasındaki yakın temas ve diyalog sayesinde bu riski en aza indirebileceğimizi umuyorum” dedi.

Peskov; Türkiye, Almanya, Rusya ve Fransa liderleri arasında 6 Mart’ta yapılacağı iddia edilen İdlib konulu dörtlü zirvenin gerçekleşmeyeceğini söyleyerek, “Böyle bir toplantı koordine edilmedi. Şu an böyle bir planlama yok. Putin’in bu tarihte başka planları var. Rusya’da bölgesel ziyaretler gerçekleştirecek” dedi.

BM'NİN RAPORUNA TEPKİ

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın, BM komisyonunun Rusya'yı İdlib konusunda suçlamasını şiddetle reddettiğini bildirdi.

Komisyonun sahada ne olup bittiğini bilemeyeceğini öne süren Dmitriy Peskov, raporun, rejim güçlerine yönelik saldırıların başlamasıyla 1-2 gün içerisinde yazıldığını savundu.

Peskov, "Açıkçası hiçbir komisyon sahada neler olduğuna dair güvenilir bilgi alamaz." dedi.

Peskov ayrıca, raporda teröristlerin faaliyetleri ile ilgili olarak hiçbir bilginin bulunmadığını iddia ederek, "Raporda yer alan iddialara kesinlikle katılmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, 2019 Temmuz ortası ile 2020 Ocak sonunu kapsayan Suriye'deki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 23 sayfalık raporu açıklamıştı.

Raporda, "Rusya Hava Kuvvetleri (İdlib'de) sivil alanlarda gelişigüzel saldırılar başlatarak savaş suçu işledi" ifadeleri yer almıştı.