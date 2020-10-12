12.10.2020 - 15:29 |
Kritik eşik aşıldı... Bahardan bile daha kötü!
İngiltere’de hastanede koronaivürüs tedavisi görenlerin sayısı bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştı.
İngiltere’de sağlık yetkilileri, bugün düzenledikleri ortak basın açıklamasıyla ülkedeki duruma dair bilgi verdi.
Hastanede koronavirüs tedavisi görenlerin sayısının bahar aylarındaki zirveyi ilk defa aştığını duyuran yetkililer, Manchester, Sunderland ve Harrogate gibi kentlerde sahra hastanelerinin tekrar hasta alımına hazırlandığını belirtti.
BBC'nin aktardığına göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi Medikal Direktörü Prof. Powis, bu hastalığın gençlerde de uzun süreli yan etkiler bırakabildiğini hatırlattı ve ekledi:
“Koronavirüsü çok ciddiye almak zorundayız.”
Kahramanmaraş'ta inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldüKahramanmaraş'ta inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 2 işçi hayatını kaybetti. Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan yaptığı açıklamada, "Şu anda toprak altında başka kişi yok. Çevre binalardaki durumu da arkadaşlarımız inceliyor. Tedbiren 2 apartmanda tahliye çalışması yapacağız" dedi.