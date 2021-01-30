30.01.2021 - 11:58 | | AA
Küba'da askeri helikopter düştü
Adanın doğusundaki Holguin kentinden Guantanamo'ya doğru havalanan helikopterdeki beş kişiden kurtulan olmadı.
Küba'nın doğusundaki Holguin şehrinde askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
BBC'nin haberine göre, Küba Devrimci Silahlı Kuvvetleri, Holguin şehrinden Guantanamo'ya hareket eden helikopterin düştüğünü duyurdu.
Kazada, silahlı kuvvetlere ait helikopterdeki 5 kişiden kurtulan olmadı.
Silahlı kuvvetler, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Küba'da, 2018'de yaşanan uçak kazasında da 112 kişi yaşamını yitirmişti.
Eşi üzerine kaynar su dökmüştü! 'Kızım bana abla diyor'Konya'da, sabah kahvaltı için uyandırdığı eşi Ali Ay'ın (28), 1,5 yaşındaki kızı Eylül ile birlikte üzerlerine sıcak su dökerek haşladığı Rukiye Ay (23), ''Kızım yaşadığı travma ve benim bir süre hastanede kalmam nedeniyle beni unutmuş. Bana 'abla' diyor. Yanık nedeniyle vücudumdaki acımın yanında kızımın beni hatırlamaması daha çok acıydı. Aslında her şeyi hatırlıyor, 'Ali döktü', 'Geçti ama' diye kendince beni motive ediyor. Çocuğum gözümün içine bakıyor, gözü doluyor" dedi.