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06.10.2020 - 07:00 |

Küçük prensesin örümcek sevgisi

İngiltere kraliyetinden Prens William’ın çocukları Prens George (7), Prenses Charlotte (5) ve Prens Louis (2.5), İngiliz belgesel yapımcısı Sir David Attenborough’u görüntülü arayarak doğa hakkında soru sordu.

Küçük prensesin örümcek sevgisi

Sosyal medyada yayımlanan videoda Charlotte, “Ben örümcekleri seviyorum, siz de sever misiniz?” diye sordu. Attenborough ise şu yanıtı verdi: “Tabii ki ben de severim. Bence onlar mükemmel varlıklar, insanlar onlardan neden korkar ki? Sanırım sekiz bacakları olduğu için...” Öte yandan Prens William, büyük oğlu George’un kendini en mutlu hissettiği yerin doğa olduğunu söyledi.

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