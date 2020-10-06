Küçük prensesin örümcek sevgisi

Sosyal medyada yayımlanan videoda Charlotte, “Ben örümcekleri seviyorum, siz de sever misiniz?” diye sordu. Attenborough ise şu yanıtı verdi: “Tabii ki ben de severim. Bence onlar mükemmel varlıklar, insanlar onlardan neden korkar ki? Sanırım sekiz bacakları olduğu için...” Öte yandan Prens William, büyük oğlu George’un kendini en mutlu hissettiği yerin doğa olduğunu söyledi.