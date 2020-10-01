Küfürbaz papağanlar

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı.



Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık. Bir aradayken birbirlerini küfür etmeye de teşvik ediyorlar. O yüzden ayırmak zorunda kaldık” dedi.



Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi. Nichols papağanlara ilişkin, “Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar” şeklinde konuştu.