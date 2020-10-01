Küfürbaz papağanlar

Billy, Eric, Tyson, Jade ve Elsie adındaki beş papağan Ağustos ayında hayvanat bahçesine dahil edildi. Ancak beş papağan kısa süre içerisinde aynı anda küfür etmeye başladı.
Hayvanat bahçesinin genel müdürü Steve Nichols, “Papağanların küfür etmesine oldukça alışkınız ama aynı anda beş tanesinin küfür etmesine daha önce şahit olmamıştık. Bir aradayken birbirlerini küfür etmeye de teşvik ediyorlar. O yüzden ayırmak zorunda kaldık” dedi.
Hiçbir ziyaretçinin papağanları şikayet etmediğini belirten Nichols, çoğu ziyaretçinin de olayı komik bulduğunu dile getirdi. Nichols papağanlara ilişkin, “Papağanların çoğu açık alanda ağzını dahi açmıyor ama bu beş papağan küfür etmekten resmen büyük keyif alıyorlar” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.