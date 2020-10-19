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19.10.2020 - 12:01 | | İHA

Kükürt fabrikasında korkutan yangın! Alev alev...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan bir kükürt fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı.

Kükürt fabrikasında korkutan yangın! Alev alev...

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yer alan bir kükürt fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Fabrika alev alev yanarken bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Suudi Sivil Savunma yetkilileri, yangının Riyad'ın güneyindeki ikinci sanayi bölgesindeki bir kükürt fabrikasında çıktığını belirterek yangında can kaybı yaşanmadığını bildirdi. Yangına müdahale çalışmalarının sürdüğünü ifade eden yetkililer, yangının yoğun çalışmalarının ardından yüzde 90'ı kontrol altına alındığını belirtti. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

 

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