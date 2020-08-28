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28.08.2020 - 18:32 | | DHA

Kulübeye yıldırım düştü! 10 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'da sağanak yağıştan kaçan çocuklar, sazdan yapılmış bir kulübenin altına sığındı. Çocukların bulunduğu noktaya düşen yıldırım sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi.

Kulübeye yıldırım düştü! 10 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın Arua kentinde futbol oynayan çocuklar, sağanak yağıştan kaçarak sazdan yapılmış bir kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım düşmesi sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi. Yaralı çocukların tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.

Çocukların yaşlarının 13 ila 15 arasında değiştiği, 9 çocuğun yıldırımın düştüğü noktada hayatını kaybettiği, birinin ise hastaneye kaldırıldığı sırada yolda öldüğü aktarıldı.

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