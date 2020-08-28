Kulübeye yıldırım düştü! 10 çocuk hayatını kaybetti

Uganda'nın Arua kentinde futbol oynayan çocuklar, sağanak yağıştan kaçarak sazdan yapılmış bir kulübeye sığındı. Kulübeye yıldırım düşmesi sonucu 13 çocuktan 10'u yaşamını yitirdi. Yaralı çocukların tedavilerinin devam ettiği aktarıldı.
Çocukların yaşlarının 13 ila 15 arasında değiştiği, 9 çocuğun yıldırımın düştüğü noktada hayatını kaybettiği, birinin ise hastaneye kaldırıldığı sırada yolda öldüğü aktarıldı.
Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...