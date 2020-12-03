MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuraklık yüzünden 170 fil açık artırmaya çıkarılıyor
ABONE OL
03.12.2020 - 12:07 |

Kuraklık yüzünden 170 fil açık artırmaya çıkarılıyor

Güney Afrika ülkesi Namibya, ülkedeki kuraklık nedeniyle 170 fili müzayedede satışa çıkarma kararı aldı.

Kuraklık yüzünden 170 fil açık artırmaya çıkarılıyor

BBC'nin haberine göre, Namibya Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı, artan fil sayısının yol açtığı hayvan-insan çatışması ve kuraklığı gerekçe göstererek 170 filin müzayedede satılacağını duyurdu.

Ülkedeki artan fil nüfusunun azaltılması gerektiğini belirten Bakanlık, 29 Ocak'ta yapılacak müzayedenin gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı tüm şirketlere açık olduğunu ifade etti.

En az 1000 hayvanı geçen yıl açlıktan ölme riski bulunduğu gerekçesiyle satışa çıkarma kararı alan Namibya, Botsvana, Zimbabve ve Zambiya'dan sonra dünyada en fazla fil nüfusuna sahip 4'üncü ülke.

Polis ekibine silahlı saldırı! Operasyon düzenlendiKahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, iki polis yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması

Apartman girişinde bulunan bebeğe devlet koruması

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

Tek tek açıklandı işte en ucuz otomobiller

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

'Bugüne kadar yaptığım en önemli konuşma'

Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

Özel halk otobüsünde şoföre 'sosyal mesafe' tepkisi kamerada

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet