Küresel salgın kâbusu büyüyor

Çin’in Hubey Eyaleti’nin Vuhan kentinden bölgeye ardından da dünyaya yayılan Kovid-19 salgını, küresel çapta hem insanları hem de ekonomileri tehdit ediyor. Çin anakarası dışında, Japonya, Güney Kore, İtalya ve İran’ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkede vaka sayısı artışa geçti. Türkiye’nin de komşularını saran virüs Çin anakarasında 2983 kişinin ölümüne yol açtı. Dünya genelinde ise salgın nedeniyle 3249 kişi canından oldu. Polonya, Macaristan ve Arjantin ilk vakaların görüldüğü ülke oldu.



Türkiye’nin komşusu 35 vakanın bulunduğu Irak’ta Kovid-19 nedeniyle 3 ölüm yaşandı. Virüse karşı savaş ilan ettiğini duyuran 32 kişinin öldüğü Güney Kore’de de vaka sayısı 5621’e ulaştı. İspanya’da 1 kişinin dün hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2’ye çıktı. Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu. Tunus bir kişide virüs tespit edilmesinin ardından 996 kişiyi karantinaya aldığını duyurdu. Virüsün bulaştığı kişi sayısı Japonya’da 1001, İran’da 2336, İtalya’da 2706, Almanya’da 262, Fransa’da 257, ABD’de 108’e yükseldi. Çin anakarası dahil dünyada enfekte olan kişi sayısı 93 bin 488’e kişiye yükseldi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ise koruyucu ekipmanların hızla tükendiğini açıkladı.







Çin’de düşüş



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 38 kişi yaşamını yitirdi, 119 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Virüs bulaşma durumları şüpheli olan kişilerin sayısı 520’ye, tedavi altına alınan kişilerin sayısı 36 bin 432’ye gerilerken, Kovid-19’dan iyileşerek taburcu edilen hastaların sayısı 49 bin 856’ya yükseldi. Çin Kovid-19 salgınının hızla yayıldığı İran’daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor.



AB yetkilisine bulaştı



Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan bir kişinin Kovid-19’a yakalandığı açıklandı. Brüksel merkezli AB kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı’ndan bir yetkiliye yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı. Avrupa Savunma Ajansı sözcüsü Elisabeth Schoeffmann, 23 Şubat’ta İtalya’dan dönen yetkiliye koronavirüs testi yapıldığını ve sonucun pozitif çıktığını söyledi. Schoeffmann, yetkilinin diğer AB kurumlarından 30 yetkiliyle yapılan toplantıya katılmadığını belirtti.

Belçika Sağlık Bakanlığı,



ismi henüz açıklanmayan yetkilinin Belçika’daki koronavirüs vakaları arasına kaydedildiği belirtildi. Belçika’da 10’u son 24 saat içinde kaydedilen 23 Kovid-19 vakası bildirilmişti.



Ülkede ölü sayısı 107’ye yükseldi



İtalya’da eğitime bir ay ara verildi



Koronavirüs vakasının Avrupa’da en yaygın görüldüğü ülke olan İtalya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 107’ye ulaştı. Avrupa genelinde de İtalya bağlantılı vaka sayısı arttı. Virüsün ülkeden yayılmasının engellenmesi amacıyla üniversiteler ve okullar mart ayı sonuna kadar tatil edildi.



Bir ay karantina



İtalya Bilim Kurulu da bir dizi sıkı tedbir içeren bir rehber açıkladı. Bu tedbirler arasında yaşlıların kalabalık yerlerden uzak durması, tokalaşmaktan ve öpüşmekten kaçınılması diğer insanlara bir metreden fazla yaklaşılmaması ve spor etkinliklerinin seyircisiz oynanması gibi öneriler yer aldı. Rehberde, 65-75 yaş üzerinde ve hasta olanların kalabalık yerlerden uzak durması istendi. Rehberi manşetlerine taşıyan İtalyan basını, önlemlerin İtalyanların en az bir ay boyunca “yaşam tarzını değiştirmesi” anlamına geleceğini belirtti. La Stampa gazetesi haberi, “İtalya bir ay karantinada” manşetiyle duyurdu.



Londra Kitap Fuarı iptal edildi



Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere yenileri ekleniyor. Gelecek ay düzenlenecek olan dünyanın en büyük kitap fuarı olan Londra Kitap Fuarı’nın iptal edildiği duyuruldu. 240 vakanın görüldüğü Almanya’da Leipzig Kitap Fuarı ve Hamburg’da yapılması planlanan İnternorga Endüstriyel Ekipmanları Fuarı da iptal edilenler arasında yer aldı.



540 TIR şoförü mahsur kaldı



İran’da 19 Şubat’ta ilk koronavirüs vakasının Kum kentinde tespit edilmesi nedeniyle Türkmenistan, bu ülke ile olan tüm sınır kapılarını 23 Şubat itibarıyla kapattı. Türkiye’den Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’a ürün taşıyan yaklaşık 540 TIR, İran’dan Türkmenistan’a açılan Lütfabad Sınır Kapısı’nda mahsur kaldı. 14 gündür gümrüğün otoparkında bekleyen TIR şoförlerinden Mithat Bal, tekstil ve inşaat malzemeleri ile gıda ürünleri taşıdıklarını, yumurta, tavuk, sebze, meyve ve çikolata gibi malların bozulduğunu belirtti. Türkiye’nin Tahran Büyükelçiliği’nin konuya ilişkin İranlı yetkililerle sıkı temas halinde olduğu belirtildi.



Hindistan’da 23 kişiye karantina



İtalya’dan Hindistan’a gelen 23 kişilik turist grubuna yapılan testlerde 17 kişinin koronavirüs taşıdığı tespit edildi. Rajasthan eyaletine gelen turistlerin tamamı, Yeni Delhi’deki özel bir tesiste karantina altına alındı. Hindistan, diplomatlar ve uluslararası organlardan gelen yetkililer hariç İtalya, İran, Güney Kore ve Japonya’dan gelen ziyaretçiler için seyahat kısıtlaması getirdi. Başbakan Narendra Modi “Paniğe gerek yok. Birlikte çalışmamız, korunmak için önlemler almamız gerekiyor” dedi.



ABD’den 7.8 milyar dolar



Kovid-19 salgını ABD’nin Washington Eyaleti’nde virüsten ölenlere 2 kişi daha eklendi. Washington Eyaleti Sağlık Departmanı, ülkedeki toplam ölü sayısının 9’a yükseldiğini açıkladı. ABD Kongresi de salgınla mücadeleye 7.8 milyar dolarlık ek bütçe ayrılması konusunda anlaşmaya vardı. ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada “Virüs nedeniyle haftalardır yüzüme dokunmuyorum. Bunu yapmayı gerçekten çok özledim” dedi.



Umre dönüşü gözlem altına alındı



Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde yaşayan ve umreden yeni dönen bir kişi, öksürük şikâyeti artınca Kaynarca Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hasta buradan da koronavirüs şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Negatif basınçlı sedyeyle sevki yapılan hasta, gözlem altına alındı. Hastadan alınan kan örnekleri tahlile gönderildi. İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, “Hastamızın üç aydır öksürük şikayeti varmış. Ancak umre ziyaretinde öksürükte artış olmuş” dedi.



Hükümete yurt dışı yasağı



İran’da Kovid-19 salgını hükümet yetkililerinin ve bürokratlarin yurt dışına çıkışı yasaklandı. Salgının ülkenin tüm eyaletlerine yayıldığını açıklayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede bazı kişilerin kar elde etmek için ihtiyaç duyulan sağlık malzemelerini stoklayarak halkın endişesini artırdığını belirtti. Ruhani, şöyle devam etti: “İran halkına yardım edelim’ diyorlar. Samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İlaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın.” Öte yandan İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani, Acil Durum Merkezi Başkanı Hir Hüseyin Kolivend’de de Kovid-19 tespit etdildiği açıklandı. Koronavirüse yakalananlar arasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Masume İbtikar, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi ve 23 milletvekili de bulunuyor.









