Kurultayda aile saadeti yaşandı

Beyaz Saray’ın ünlü Gül Bahçesi’nden halka seslenen Melania Trump, “Eşim, ailemiz ve bu hükümetteki insanlar, sizler için mücadele ediyor” dedi. Donald Trump’ın ikinci kez seçilmesi için destek isteyen First Lady, “O, bu ülkeyi seviyor ve bazı şeylere nasıl ulaşılacağını biliyor... Şu anda eşimin yönetimine daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyorum” dedi. Kendisinin 26 yaşında ABD’ye geldiğini ve 10 yıl sonra vatandaşlık aldığını vurgulayan Trump, “Çok çalışarak ve kararlılıkla, kendi Amerikan rüyama ulaştım. ABD Başkanı’nın eşi olarak, Amerikan rüyasının her gün yeniden gerçek olduğunu gördüğüm için çok şanslıyım” ifadesini kullandı.

Eşinin her gün nasıl gece gündüz çalıştığını vurgulayan Trump, “Basın ve muhalefetten daha önce eşi benzeri görülmemiş saldırılara rağmen, Donald asla pes etmedi. Aslına bakacak olursak, Donald’a bir şeyi yapamayacağını söylerseniz, o, bunu yapmak için daha çok çalışır” dedi.