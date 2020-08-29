29.08.2020 - 07:00 |
Kushner, LeBron James’i Beyaz Saray’a davet etti
ABD’de tırmanarak devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sürerken, protestoları destekleyen NBA oyuncuları Başkan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in hedefinde.
Kushner, basketbolculara “Mali sonuçları olmaksızın bir gece işe gitmezlik yapabilecek durumları olduğu için çok şanslılar” derken, Trump’ı ve sisteme yönelik eleştirilerde başı çeken Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James’e de seslendi. Kushner, James’i adaletsizliğe çözüm önerilerini görüşmek için Beyaz Saray’a davet edebileceğini belirtti.
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