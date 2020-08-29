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HaberlerDünya Haberleri Kushner, LeBron James’i Beyaz Saray’a davet etti
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29.08.2020 - 07:00 |

Kushner, LeBron James’i Beyaz Saray’a davet etti

ABD’de tırmanarak devam eden ırkçılık karşıtı protestolar sürerken, protestoları destekleyen NBA oyuncuları Başkan Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner’in hedefinde.

Kushner, LeBron James’i Beyaz Saray’a davet etti

Kushner, basketbolculara “Mali sonuçları olmaksızın bir gece işe gitmezlik yapabilecek durumları olduğu için çok şanslılar” derken, Trump’ı ve sisteme yönelik eleştirilerde başı çeken Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James’e de seslendi. Kushner, James’i adaletsizliğe çözüm önerilerini görüşmek için Beyaz Saray’a davet edebileceğini belirtti.

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