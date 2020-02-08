Kushner tehdit etti: Bu plan son şans!

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump yönetiminin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği sözde Ortadoğu barış planını anlatmak için BM Güvenlik Konseyi üyesi 15 ülkenin temsilcisi ile ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kushner, Filistin Devlet Başkan Mahmud Abbas’ın planı ilk duyduğunda “ne kadar iyi olduğu konusunda şaşırdığını” ancak “plan daha açıklanmadan reddeden bir pozisyon aldığını” öne sürdü.



Washington’ın teklif ettiği barış planının “son şans” olabileceğini ifade eden Kushner, şu aşamada İsrail ile Filistin’in yana yana iki devlet olmasının çok zor olduğunu savundu. Kushner, “İsrail yerleşimlerinin genişleme oranına ve Filistin halkının isteklerine bakarsanız, neredeyse geri dönüşü olmayan bir kavşağa girersiniz” diye konuştu. İsrail’i bu planla ikna edebildiklerini ve Filistinlilerin atabileceği en “yapıcı” adımın İsraillilerle oturup “satır satır” planının üzerinden gitmek olduğunu belirten Kushner, “(Filistin) Görüşmek isterlerse bunu seve seve yaparız ama peşlerinden koşmayacağız” ifadesini kullandı. Kushner, Arap dünyasında da birçok kişinin tarafsız açıklamalar yapmasının iyi bir işaret olduğunu söylerken, Arap liderlerin radikalleşme ve aşırıcılıkla mücadele halkları için ekonomik refaha odaklanmak istediğini, uluslararası toplumun ise bu konudan “yorulduğunu” kaydetti.



Abbas yine karşı çıktı



BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyelerinden Nicolas de Riviere ise, Kushner ile görüşmelerin ardından “Fransa’nın pozisyonunun değişmediğini ve çok net olduğunu” söyledi. Fransa’nın iki devletli ve her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu bir çözümü desteklediğini anlatan Riviere, sorunu çözmenin en pragmatik yolunun bu olduğunu dile getirdi. Konseyin geçici üyelerinden Belçika’nın BM Daimi Temsilcisi Marc Pecsteen de Kushner ile görüşmelerini “ilginç bir toplantı” olarak değerlendirdi.



Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin sözde Ortadoğu barış planına karşı olduklarını yineledi. Filistin haber ajansına göre Abbas, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Marie Eriksen Soreide ile yaptığı telefon görüşmesinde “Yüzyılın Anlaşması” olarak adlandırılan barış planına, tüm uluslararası hukuk, yasal kararlar, politik temellere aykırılığı nedeniyle karşı olduklarını aktardı. Abbas, 11 Şubat’ta BM Güvenlik Konseyinde Trump yönetiminin barış planına resmen karşı çıkacak.



‘Arap-İsrail zirvesi yapılacak’ iddiası



Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile birçok Arap ülkesinden liderlerin katılacağı bir zirve için yoğun çalışmalar yürütüldüğü iddia edildi. “İsrael Today”in adını vermediği üst düzey bir Arap diplomata dayandırdığı haberinde, ABD, İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan arasında gelecek birkaç hafta içinde Kahire’de yapılması planlanan bir zirve için yoğun iletişim yürütüldüğü öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun da birkaç aydan bu yana söz konusu zirve için yoğun iletişim halinde olduğu kaydedildi. Haberde, zirveye ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Bahreyn ve Umman’ın katılacağı bildirildi. Zirveye Ürdün’ün de davet edildiği ancak Kral 2. Abdullah’ın henüz kararını kesinleştirmediği ifade edildi. Söz konusu muhtemel zirveyle ilgili adı geçen ülkelerden ise henüz bir açıklama yapılmadı.