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19.07.2020 - 13:53 | | AA

Kuveyt Emiri Sabah ameliyat oldu

Resmi haber ajansı, 91 yaşındaki Emir Sabah'ın ameliyatının başarılı geçtiğini duyurdu. Doktorlar, ameliyatın içeriğiyle ilgili bilgi vermiyor.

Kuveyt Emiri Sabah ameliyat oldu

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirildi.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Emirlik Divanından Sorumlu Bakan Ali el-Cerrah, 91 yaşındaki Emir Sabah'ın bu sabah başarılı bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Cerrah, ameliyat hakkında ise ayrıntı vermedi.

Kuveyt Emiri Sabah'ın dün sağlık kontrolünden geçmek üzere hastaneye kaldırıldığı ve Emirin bazı görevlerinin geçici olarak Veliaht Prens Nevaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a devredildiği duyurulmuştu.

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