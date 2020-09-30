MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuveyt Emiri'nin cenazesine sadece akrabaları katılacak
ABONE OL
30.09.2020 - 11:04 | | AA

Kuveyt Emiri'nin cenazesine sadece akrabaları katılacak

91 yaşında ölen Sabah el Ahmed'in cenaze töreni koronavirüs önlemlerine takıldı, yeni emir ise Veliaht Prens Şeyh Nevvaf oldu.

Kuveyt Emiri'nin cenazesine sadece akrabaları katılacak

Kuveyt Emirlik Divanı, Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın cenaze merasiminin sadece akrabalarının katılımıyla düzenleceğini açıkladı.

Emirlik Divanı'nca yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin, Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle sundukları içten taziyeleri ve hissettikleri duyguları takdir ettiklerini ancak güvenlik ve halk sağlığı gerekliliklerine uygun olarak cenaze merasimine katılımın sadece Emir'in akrabalarıyla sınırlı olacağı belirtildi.

Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, dün 91 yaşında hayatını kaybetmişti. Kuveyt Bakanlar Kurulu, Emir Sabah'ın ardından Veliaht Prens Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın (83) ülkenin yeni Emiri olduğunu açıklamıştı.

Ülkede ayrıca Emir Sabah'ın vefatı nedeniyle 40 günlük yas ve devlet kurumlarında 3 gün süreyle tatil ilan edilmişti.

Kayınvalidesinin evini yakmaya çalışan damat kameradaSamsun'da A.P., kayınvalidesi M.Y.'nin evini yakmaya çalışırken kameralara yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon! 31 gözaltı

İstanbul'da 2 suç örgütüne operasyon! 31 gözaltı

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Sözde hoca hakkında istenen ceza belli oldu!

Sözde hoca hakkında istenen ceza belli oldu!

Sıradaki Haber