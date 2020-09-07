Kuveyt Hakkında Bilgiler; Kuveyt Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kuveyt Bağımsız Arap Devletleri arasında yer alan bir ülkedir. Her ülkede olduğu gibi Kuveyt ülkesinin bayrağının da bir anlamı bulunmaktadır. Bayrak dört farklı renge sahip olur bu renkler yeşil, beyaz ve kırmızı renkleridir. Yatay şeritler ile yeşil ve kırmızı renklerde aynı ölçülerde bulunmaktadır. Fakat bayrak üzerindeki beyaz renk diğer renklere göre daha küçük bir alana sahiptir.



Kuveyt Nerededir?



Kuveyt Basra Körfezinin kıyısında ve Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Basra Körfezinin kıyısında yer alan Kuveyt Arabistan Yarımadasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Komşu ülkeleri ise kuzey bölgesinde Irak, güney bölgesinde Suudi Arabistan bulunmaktadır. Ülke içerisinde yerleşimin yüzde doksanlık bir kısmı kıyı bölgesinde bulunmaktadır. Kuveyt düz bir arazi üzerinde bulunur. Şehir içerisi sıcak ve kurak bir iklime sahiptir.



Bağımsız Arap Devletleri arasında yer alan Kuveyt ülkesinin en yüksek noktası deniz seviyesinden 306 metre yüksekliğindedir. Ayrıca ülke dokuz tane adaya sahiptir. Kuveyt Orta Doğu'nun en büyük ekonomilerinden birine sahip bir ülkedir.



Kuveyt Nüfusu Ne Kadar?



Kuveyt veya resmi adı ile Kuveyt Devleti Arap yarımadasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Yüz ölçümü 17.818 kilometre karedir. 2020 nüfusu tahminen yaklaşık olarak 2,9 milyondur.



Kuveyt Bölgesine yerleşim ilk olarak M.Ö. 4. yüzyılda Antik Yunanlar tarafından yapılmıştır. Sasani İmparatorluğu tarafından ele geçirilen bölge Hacer olarak anılmaya başlanmıştır. 18. yüzyılın başlarında ise bu bölgeye Arap kabileleri yerleşmiştir. Böylelikle Kuveyt Şeyhliği kurularak günümüzdeki Kuveyt ülkesinin temelleri atılmıştır.



19. yüzyılın başlarında ise Arap Yarımadasının yerleşim yerleri ile birlikte Osmanlı İmparatorluğunun yönetimine girmiştir. 1899 yılında Britanya İmparatorluğu ile yaptığı anlaşma ile Britanyalıların güvencesi altına alınmıştır. Böylelikle yarı bağımsızlığını kazanmıştır. 1961 yılında ise Birleşik Krallıktan ayrılarak tam bağımsızlığını kazanmıştır.



Kuveyt'in Başkenti Neresidir?



Kuveyt ülkesi başkenti ile aynı ismi taşımaktadır. Kuveyt valilik adı verilen 6 farklı bölgeye ayrılmaktadır. Bu idari bölgeler ise kendi içlerinde farklı ilçelere ayrılmaktadır. Valilikler; El Ahmedi, El Asime, El Cehra, El Fervaniye, Havalli ve Mubarek El Kebir olmaktadır.



Kuveyt'in yönetimi parlamenter Monarşidir. Ülke Petrol rezervleri açısından dünya ülkeleri arasında beşinci sırada yer almaktadır. Ülkede ihracatın yüzde doksan beşi petroldür. Ayrıca petrol ülke gelirinin yüzde seksenini oluşturmaktadır. Kuveyt diğer ülkeler arasında en zengin yedinci ülkesidir. Ayrıca en yüksek İnsani Geliştirme Endeksine sahip 31. ülkedir.



Kuveyt'in Para Birimi Nedir?



Kuveyt ülkesinin kendi para birimi bulunmaktadır. Ülkede para birimi olarak Kuveyt Dinarı kullanılmaktadır. Kuveyt Dinarı para biriminin kısaltması KD ile gösterilir. Kuveyt Dinarı dünyada en değerli para birimi olarak bilinmektedir. Euro ile kıyaslandığında ise 1,00 Kuveyt Dinarı yaklaşık olarak 3,00 Euro eder.



Kuveyt'in Resmi Dili Nedir?



Arap yarımadasının kuzey doğusunda yer alan Kuveyt Devletinin resmi dili Arapçadır. Fakat ülke içerisinde yaklaşık olarak nüfusun üçte ikisi yabancılardan oluşmaktadır. Bu nedenle ülke içerisinde Arapça dilinin yanında en az Arapça kadar İngilizce dili de yaygın olarak kullanılmaktadır.



Kuveyt ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Dünya üzerinde farklı enlem ve boylam üzerinde pek çok ülke bulunmaktadır. Farklı boylamlarda bulunan ülkeler arasında ise yerel saat farklı ortaya çıkmaktadır. Aynı boylam üzerinde bulunan ülkelerin ise yerel saatleri aynıdır. Türkiye ile Kuveyt ülkesi arasında ise saat farklı bulunmamaktadır.