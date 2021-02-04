MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuveyt, vatandaşları dışında ülkeye girişleri yasaklıyor!
ABONE OL
04.02.2021 - 09:02 | | AA

Kuveyt, vatandaşları dışında ülkeye girişleri yasaklıyor!

Kuveyt'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Kuveyt, vatandaşları dışında ülkeye girişleri yasaklıyor!

Kuveyt Bakanlar Kurulunun açıklamasına göre, iki hafta süresince ülkeye yabancıların girişi yasaklanacak.

Kuveytlilerin birinci dereceden akrabaları ve beraberindekiler istisna kabul edilecek.

Ayrıca ülkede 20.00 ile 05.00 saatleri arasında tüm ticari faaliyetler durdurulacak, lokantalar kapalı tutulacak, bir ay boyunca lokantalar paket servis yapabilecek.

Eczaneler, sağlık malzemeleri satışı ve gıda alışverişinin yapıldığı mağazalar uygulamadan muaf tutulacak.

Kararların Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle alındığı bildirildi.

Kuveyt'te resmi verilere göre, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 961'e, vaka sayısı 410 bin 167'ye ulaştı.

Çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı; 1 ölü, 1 yaralıFransa'nın başkenti Paris'te bir kişi çaldığı kamyonla yayaların arasına daldı. Kamyonun altında kalan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Askerlik uzadı mı 2021, kaç ay oldu, 6,9,12,18 ay mı? Son dakika yeni askerlik düzenlemesi nedir? İşte ayrıntılar...

Askerlik uzadı mı 2021, kaç ay oldu, 6,9,12,18 ay mı? Son dakika yeni askerlik düzenlemesi nedir? İşte ayrıntılar...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Erken emeklilik fırsatı! Yüz binler için geçerli...

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

Bulaşmasını tamamen engelliyor mu?

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021, ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

AÖF kayıt yenileme ne zaman 2021, ücreti ne kadar, kaç TL? AÖF kayıt yenileme-ders seçimi nasıl yapılacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet