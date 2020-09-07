Kuzey Kore Hakkında Bilgiler; Kuzey Kore Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

İlk kez 8 Eylül 1948 tarihinde göndere çekilen Kuzey Kore bayağı kırmızı, beyaz ve mavi renklerinden oluşuyor. Beyaz renk Kore tarihini temsil ederken mavi renk gökyüzünün ve bağımsızlığın sembolüdür. Ülke bayrağında yer alan kızıl yıldız ise sosyalizmi ve özgürlüğü simgeler. Bu yıldız beyaz bir daire içine alınmıştır. Yüz ölçümü 120.538 kilometrekare olan ülke 3 eyalet ve 20 şehirden oluşuyor. Eyaletlerin isimleri Kaech'on, Kankwon-do ve Güney Pyongan'dır.



Kuzey Kore'nin en kalabalık ve en büyük şehirleri Ryanggang, Kuzey Hamgyong ve Güney Hwanghaye'dir. Ülke ancak 2013 yılından sonra turizme açılmıştır. İhraç ettiği başlı ürünler, taş kömürü, demir ve metal cevherleri, giyim eşyaları ve çeşitli elektrik malzemeleridir. Ülkenin en fazla ihracat ve ithalat yaptığı ülkelerin başında Çin ve Hindistan geliyor. Verimsiz arazilere sahip bazı bölgelerde kıtlık riski baş göstermiştir. En fazla üretilen tarım ürünleri kabuklu meyveler ve pirinçtir. Kuzey Kore'nin en bilinen diğer şehirleri şu şekilde sıralanabilir: Pyongyang, Sinuiju, Hamhung, Sariwon, Kaesong ve Chongjin'dir.



Kuzey Kore Nerededir?



Doğu Asya'da olan ülke, 124- 132 derece doğu boylamında ve 33 43 derece kuzey enleminde yer almaktadır. Çin, Rusya ve Güney Kore ile sınır komşusu olan ülke, yarım ada konumundadır. Doğusunda Japon Denizi, batısında Sarı Deniz olan ülkede balıkçılık ve gemi taşımacılığı gelişmiştir. Coğrafi konumu itibariyle ülkede muson ve tropikal iklim görülür. Ülkenin iç kısımlarındaki ormanlar daha sık yağış alırken, kıyı kesimlerinde ılıman iklim hakimdir.



Kuzey Kore Nüfusu Ne Kadar? (2020)



Yıllık nüfus artış oranının %0.44 olduğu Kuzey Kore'nin tahmini nüfusu 25.778.816'dir. Nüfusun 25 milyona yakını Kuzey Korelidir. Geri kalan %2'lik kesimde ise Vietnamlı ve Çinli azınlıklar yaşıyor. Ülkede kişi başına düşen gelir ise yaklaşık 1.350 dolardır. Ortalama yaşam süresi erkeklerde 68, kadınlarda ise 75'tir. Açıklanan son verilere göre ülkede okuma oranı %99'dur.



Kuzey Kore'nin Başkenti Neresidir?



Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dır. 2000 kilometrekarelik bir alana sahip olan Pyongyang'ın nüfusu yaklaşık 3 milyon 500'tür. 2013 yılından sonra ülkenin en fazla ziyaret edilen şehri olmuştur. En ünlü yerleri arasında Kim-il Sun Yang Meydanı, Munsu Su Parkı, Kore Devrim Müzesi, Juche Kulesi ve Zafer Takı gelir. Kim Jong il'in anıt mezarının da bulunduğu Kamsusan Güneş Sarayı da bu şehrin sınırları içerisinde yer alıyor.



Ülkenin en kalabalık 2. ve 3. şehirleri ise Hamhung ve Chongjin'dir. Hamhung doğal güzellikleri ve gölleri ile ünlüdür. Çok sayıda okulun bulunduğu Chongjing ise Kuzey Kore'nin eğitim merkezidir. Ülkede yer alan diğer yerleşim bölgeleri ve şehirleri şunlardır: Tanchon, Anju, Haehu, Sariwan, Nampo, Kimchaek, Sinpo, Kaesong Endüstri Parkı ve Sonbong.



Kuzey Kore'nin Para Birimi Nedir?



Ülkenin para birimi Kuzey Kore Wonu'dur. Kuzey Demokratik Halk Cumhuriyeti Bankası tarafından basılıp dağıtılan paranın kısaltması KPW'dir. Yakın tarihte turizme açılan Kuzey Kore'de Amerikan Doları da geçiyor.



Kuzey Kore'de Konuşulan Diller



Ülkenin resmi dili Korece'dir. Ancak Güney Kore'de konuşulan dilden lehçe ve şive olarak farklıdır. Munhwao adıyla da bilinir.



Kuzey Kore ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Türkiye ile Kuzey Kore arasında 6 saat fark bulunur. Türkiye'de saat 12.00 iken Kuzey Kore'de saat 18'00'dır.