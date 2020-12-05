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05.12.2020 - 12:45 | | DHA

Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizilerek infaz edildi

Radio Free Asia'nın haberine göre, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.

Kuzey Kore'de karantinayı ihlal eden kişi kuruşuna dizilerek infaz edildi

Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi .Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.

SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU

Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.

MANTIKSIZ ÖNLEMLER ALIYOR

Güney Kore istihbarat teşkilatı NIS, geçen hafta Kim'in Pyongyang'da bir tecrit emri verdiğini ve virüsü uzak tutmak için denizde balık tutmayı yasakladığını söyledi. İstihbarat yetkilileri, Kim'in salgın tedbirlerini ihlal edenlere karşı 'aşırı öfke' gösterdiğini ve 'mantıksız önlemler' aldığını söyledi.

    'Muhittin Böcek'in akciğerini iğne oyası işler gibi açtık'Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin sağlık ekibi, koronavirüs tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle 64 günü yoğun bakımda olmak üzere 108 gün hastanede yatan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi sürecini DHA'ya anlattı. Prof. Dr. Murat Turhan, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreçti. 50-60 kişiye yakın ekip gece gündüz çalıştı" derken, Prof. Dr. Murat Yılmaz ise, “Bize geldiğinde akciğer dokusu bir bebek akciğeri kadar küçülmüştü. İğne oyası işler gibi yavaş yavaş o akciğeri açtık. Sağlıklı bir akciğer haline getirdik. Başkana şu an sorsanız bizde geçen 46 günü hatırlamaz" diye konuştu.
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