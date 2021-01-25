25.01.2021 - 12:41 | | AA
Kuzey Koreli diplomat Güney Kore'ye kaçtı
Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki Büyükelçiliğinin maslahatgüzarı Ryu Hyun-woo, ailesiyle birlikte Güney Kore'ye sığındı.
Kuzey Koreli bir diplomatın, Güney Kore'ye iltica ettiği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore'nin Kuveyt'teki Büyükelçiliğinin maslahatgüzarı Ryu Hyun-woo adlı diplomat, ailesiyle Güney Kore'ye sığındı.
Ryu'nun, Kuzey Kore'nin Kuveyt Büyükelçisi So Chang-sik'in, Birleşmiş Milletlerin (BM) 2017'de aldığı yaptırım kararının ardından ülkeden sınır dışı edilmesiyle büyükelçiliğe vekalet ettiği bildirildi.
Kuzey Koreli diplomatın, Roma Büyükelçiliği maslahatgüzarı Jo Song-gil'in Güney Kore'ye sığınmasından iki ay sonra, Eylül 2019'da iltica ettiği tahmin ediliyor.
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