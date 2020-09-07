Kuzey Makedonya Hakkında Bilgiler; Kuzey Makedonya Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Kuzey Makedonya bayrağı panslavizm renkleri olan kırmızı ile beyazı bayraklarında kullanmayan tek ülke konumundadır. Bağımsızlıklarını kazandıktan sonra bayraklarında kırmızı bir zemin üzerinde sarı bir güneş bulunmaktadır. Kuzey Makedonya Başkenti ise Üsküp şehridir.



Kuzey Makedonya Nerededir?



Kuzey Makedonya balkanlarda bir ülkedir. Ülke kuzey tarafında Sırbistan ve Kosova ile, batı kısmında Arnavutluk ile, güney tarafında Yunanistan ile, doğu kısmında ise Bulgaristan ile sınır komşusudur. 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrılıp bağımsız bir devlet olmuştur. İsmi de Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilmiştir.



Makedonya 1993 yılında Birleşmiş Milletler tarafından varlığı resmen kabul edilmiştir. Yunanistan'ın itiraz etmesi sebebi ile de ülke Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti ismiyle Birleşmiş Milletlere kayıt edilmiştir. Makedonya ile Yunan hükümeti 2018 yılında bir araya gelerek ülkenin isminin Kuzey Makedonya olarak değiştirilmesine karar vermiştir.



Kuzey Makedonya'nın bir tane büyük ırmağı bulunur. İsmi ise Vardar Nehri'dir. Burada yüksekliği 2000 metrenin üzerinde 16 tane dağ bulunmaktadır. Kuzey Makedonya'nın en büyük gölleri, Yunanistan, Arnavutluk ve Makedonya'nın kesişiminde bulunan Prespa, Ohri ve Doyran Gölleri'dir.



Kuzey Makedonya cumhuriyetinde toplamda 84 adet belediye bulunmaktadır. 2004 yılında Makedonya Hükümeti tarafından bu belediyeler tekrar yapılandırılmıştır. Bu belediyelerin 10 tanesi ülkenin başkenti olan Üsküp şehrini oluşturmaktadır.



Kuzey Makedonya Cumhuriyeti etnik bir yapıya sahip olan bir devlettir. Ülkede en çok nüfusa Makedonlar sahip olsa da, daha sonra sırası ile Arnavutlar, Türkler, Çingeneler, Sırplar, Boşnaklar ve Ulahlar gelir.



Kuzey Makedonya Cumhuriyetinde din inanışları da farklılık göstermektedir. Ülkenin büyük çoğunluğu Makedon Ortodoks kilisesine bağlıdır. Burada yaygın olan ikinci din ise Müslümanlıktır. Çünkü azınlıkların çoğunu Müslüman kesim oluşturmaktadır.



Ülkede en geniş Müslüman topluluğu ise Arnavutlardır. Daha sonra gelen Müslüman kesim ise Türkler ile Boşnaklardan oluşmaktadır. Müslümanlığı kabul etmiş Makedonlar da bulunur. Müslüman olan Makedonlar Hristiyan olanlardan ayrılmak için kendilerine Torbeş ismini vermişlerdir. Ülke genelinde toplamda 1200 adet kilise ve bunun yanında 750 adet cami bulunmaktadır. Ülkede Hristiyanlık ve Müslümanlık dinine göre eğitim veren farklı okullar da bulunmaktadır.



Makedonya 600 yıla yakın Osmanlı Egemenliğinde hüküm sürmüştür. Bu sebeple ülke genelinde Osmanlı motifleri olan yapıları görmek mümkündür.



Kuzey Makedonya Nüfusu Ne Kadar?



2002 yılında yapılmış olan nüfus sayımı ile Kuzey Makedonya nüfusunun 2.022.547 kişiye sahip olduğu belirlenmiştir. Kuzey Makedonya halkının %58'lik kısmı büyük şehirlerde yaşamını sürdürmektedir.



Kuzey Makedonya Başkenti Neresidir?



Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp şehridir. Bu şehir yaklaşık 500.000 civarındaki nüfusu ile de ülkenin en büyük şehirlerinin başındadır. Üsküp dışındaki büyük şehirler ise; Ustrumca, Manastır, Kumanova, Ohri, Köprülü, Kalkandelen, Pirlepe, İştip, Gostivar olarak sıralanabilir.



Ülkede yaklaşık 50 adet yapay ve doğal göller yer alır. Yüksekliği 2000 üzerinde de 16 adet dağ vardır.



Kuzey Makedonya'nın Para Birimi Nedir?



Kuzey Makedonya Cumhuriyeti para birimi Makedonya Dinarı olarak geçer. Makedonya Dinarının uluslararası numarası ise 807'dir. 1 Makedonya Dinarı yaklaşık olarak 0,14 Türk lirası değerindedir.



Kuzey Makedonya'nın Resmi Dili Nedir?



Makedonca ülkenin resmi dilidir. Bu dil Güney Slav dil ailesinden gelir. Ülkede Makedonca dışında başka dillerde konuşulur. Bu diller %20'lik oranlarda konuşulmaktadır ve azınlıkların konuştukları dillerdir. Boşnakça, Arnavutça, Türkçe, Sırpça, Romanca azınlıkların kullandığı diller arasındadır.



Kuzey Makedonya ve Türkiye Arasındaki Saat Farkı



Türkiye, Kuzey Makedonya'dan 1 saat ileridir.





