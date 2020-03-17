Kuzey Makedonya'daki erken genel seçim ertelendi

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Kovid-19 nedeniyle oluşan durum ve 12 Nisan'da yapılması planlanan erken genel seçimi görüşmek üzere hükümette ve muhalefette yer alan siyasi parti liderleri ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seçimin ertelenmesi konusunda mutabık kalan siyasi parti temsilcileri, mevcut durumda önceliğin halk sağlığı olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Meclis Başkanı Talat Caferi ile geçici hükümetin başbakanı Oliver Spasovski de katıldı.

Vaka sayısının 26'ya ulaştığı Kuzey Makedonya'da hükümet, daha önce açık kalacağı duyurulan sınır kapılarının da transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığı izni bulunanlar dışında herkese kapatılmasını kararlaştırdı.

Önlemler kapsamında ayrıca, başkent Üsküp'deki havalimanının 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.

Bosna Hersek'teki camilerde cemaatle namaz kılınmayacak

Öte yandan, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Müftüler Konseyi de bugünkü olağan toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle tüm camilerde vakit namazlarının cemaatle kılınmasının durdurulmasına karar verdi.

İslam Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, camilerde beş vakit ezan okunmasına devam edileceği belirtilirken, cuma namazlarının ise geleneği devam ettirmek adına sadece cami imamlarının belirleyeceği sayıda insanın katılımıyla kılınacağı bildirildi.