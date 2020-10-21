21.10.2020 - 07:00 |
Lady Diana’nın itirafları 25 yıl sonra ortaya çıktı
İngiltere Prensi Charles ile 1981’den 1996 yılına kadar evli kalan ve kraliyet ailesiyle sorunlar yaşadığı bilinen Lady Diana’nın Eski Daily Telegraph editörü Max Hastings ile yaptığı söyleşideki çarpıcı itirafları 25 yıl sonra ortaya çıktı.
“Diana: Röportajın Arkasındaki Gerçek” adlı belgeselde konuşan Hastings, sohbet sırasında Lady Diana’nın Prens Charles’a olan nefretini açıkça ortaya koyduğunu ve evliliklerini ilk günden itibaren “cehennem” olarak nitelendirdiğini söyledi. Lady’nin tek umursadığı şeyin büyük oğlu Prens William’ın tahta geçişi olduğunu söylediğini aktaran Hastings “Diana Charles’ın kral olmayı becerebileceğini sanmadığını söyledi” dedi.