Lady Diana’nın itirafları 25 yıl sonra ortaya çıktı

“Diana: Röportajın Arkasındaki Gerçek” adlı belgeselde konuşan Hastings, sohbet sırasında Lady Diana’nın Prens Charles’a olan nefretini açıkça ortaya koyduğunu ve evliliklerini ilk günden itibaren “cehennem” olarak nitelendirdiğini söyledi. Lady’nin tek umursadığı şeyin büyük oğlu Prens William’ın tahta geçişi olduğunu söylediğini aktaran Hastings “Diana Charles’ın kral olmayı becerebileceğini sanmadığını söyledi” dedi.