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04.02.2020 - 11:18 |

Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkıştı, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu

Otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca aracını emniyet şeridine çeken sürücü, kriko kayınca ellerini çamurluğa kaptırdı. Tam 35 dakika uğraşıp polise ulaşmayı başardı.

Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkıştı, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde lastik değiştirirken elleri çamurlukla lastik arasına sıkışan bir sürücü ayak parmaklarıyla 911'i arayarak kurtuldu.

Colleton County İtfaiye Müdürlüğü'ne göre, adı açıklanmayan 54 yaşındaki Kuzey Carolinalı sürücü, otobanda ön lastiklerinden biri patlayınca arabasını emniyet şeridine çekti.

Patlak lastiği çıkarıp yedek lastiği takarken kriko kayınca iki eli birden çamurluğa sıkışan sürücü, acı içinde ayakkabılarından birini çıkardı ve sayısız başarısız denemeden sonra 35 dakikada 911'i aradı.

İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarmak için önce yedek lastiğin havasını indirdi. Fakat lastik inince araba da düştü.

Bunun üzerine kompresörlü kriko kullanıldı ve sürücü kurtarıldı.

El ve parmakları ciddi şekilde hasar gören kadın sürücü, yerel bir hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: BBC Türkçe

 

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