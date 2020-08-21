21.08.2020 - 23:19 | | AA
Latin Amerika ülkelerinde covid-19 kaynaklı ölümler artıyor
Latin Amerika ülkelerinde yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.
Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 6 bin 567'ye, vaka sayısı da 8 bin 225 artarak 320 bin 884'e yükseldi.
Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 52 artışla 10 bin 723'e, vaka sayısı da 1920 artışla 393 bin 769'a çıktı.
Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 72 kişi daha öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 4 bin 305'e, vaka sayısı da 1015 artışla 106 bin 65'e ulaştı.
Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.