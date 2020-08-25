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25.08.2020 - 22:02 | | AA

Latin Amerika ülkelerinde covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde covid-19 kaynaklı ölümler artıyor

 

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 323 artarak 7 bin 402'ye, vaka sayısı da 8 bin 713 artarak 350 bin 867'ye yükseldi.

Şili'de vaka sayısı 400 bini aştı

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42 artışla 10 bin 958'e, vaka sayısı da 1417 artışla 400 bin 985'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 578'e, vaka sayısı da 999 artışla 110 bin 148'e ulaştı.

Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavgaDiyarbakır'ın Lice ilçesinde, iki ailenin fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
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