Son 24 saatte salgÄ±n nedeniyle Brezilya'da 290, Arjantin'de 287, Meksika'da 139, Kolombiya'da 174, Peru'da 82 ve Åžili'de 46 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â

Brezilya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re, bir gÃ¼nde 290 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¼lkedeki virÃ¼s nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 150 bin 488'e, 12 bin 345 yeni vaka tespit edilmesiyle de Ã¼lkedeki toplam vaka sayÄ±sÄ± 5 milyon 94 bin 982'ye yÃ¼kseldi.Â

Brezilya'nÄ±n ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 37 bin 660 vaka ve 37 bin 256 Ã¶lÃ¼mle "Ã¼lkenin salgÄ±ndan en Ã§ok etkilenen bÃ¶lgesi" olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.Â

ABD ve Hindistan'Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼nyada en Ã§ok vakanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Brezilya'da virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 4 milyon 470 bin 163 olarak kayda geÃ§ti.Â

ARJANTÄ°N

Â Arjantin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re, son 24 saatte 287 kiÅŸinin Kovid-19 nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmesiyle Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 23 bin 868'e, 10 bin 324 kiÅŸide de virÃ¼s tespit edilmesiyle toplam vaka sayÄ±sÄ± 894 bin 296'ya Ã§Ä±ktÄ±.Â

YaklaÅŸÄ±k 45 milyon nÃ¼fuslu Arjantin'de, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 721 bin 380 olarak aÃ§Ä±klandÄ±.Â

SalgÄ±na karÅŸÄ± oldukÃ§a uzun bir karantina uygulamasÄ±na raÄŸmen Arjantin, vaka sayÄ±sÄ±nda Ä°spanya'yÄ± geÃ§erek dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 7'inci Ã¼lke konumunda geldi.Â

Arjantin'de 20 Mart'ta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe konulan ve bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de hafifletilen karantina, Ã¼lkenin 18 eyaletinin belirli bÃ¶lgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

MEKSÄ°KAÂ

Meksika SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 139 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 3 bin 175 yeni vakanÄ±n tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

NÃ¼fusu 126 milyonu aÅŸan Meksika'da Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 83 bin 781'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± 817 bin 503'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 594 bin 180'e ulaÅŸtÄ±.Â

KOLOMBÄ°YAÂ

Kolombiya SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 174 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti ve toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 27 bin 834'e Ã§Ä±ktÄ±.Â

Son 24 saatte 8 bin 569 vakanÄ±n tespit edildiÄŸi Ã¼lkede, toplam vaka sayÄ±sÄ± 911 bin 316, virÃ¼sten iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 789 bin 787 olarak kaydedildi.Â

NÃ¼fusu 50 milyona yaklaÅŸan Kolombiya, dÃ¼nyada en fazla vaka gÃ¶rÃ¼len 5'nci Ã¼lke konumunda bulunuyor.

PERUÂ

Peru SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ã¼lkede son 24 saatte 82 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi ve 1076 yeni Kovid-19 vakasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â

Ãœlkedeki vaka sayÄ±sÄ± 849 bin 371'e, can kaybÄ± 33 bin 305'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± 743 bin 969'a yÃ¼kseldi.Â

NÃ¼fusu 32 milyona yaklaÅŸan Peru, dÃ¼nyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklÄ± Ã¶lÃ¼mÃ¼n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ 8. Ã¼lke konumunda bulunuyor.Â

ÅžÄ°LÄ°Â

Åžili SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 46 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ve 1776 yeni vakanÄ±n kaydedildiÄŸini duyurdu.Â

NÃ¼fusu 19 milyona yaklaÅŸan Ã¼lkede Kovid-19 nedeniyle Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ± 13 bin 318'e, toplam vaka sayÄ±sÄ± 481 bin 371'e, iyileÅŸenlerin sayÄ±sÄ± da 453 bin 352'ye Ã§Ä±ktÄ±.

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