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24.08.2020 - 22:33 | | AA

Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayıları ve ölümler artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde ölümler artıyor

 

Bölge basınında yer alan haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 94 artarak 7 bin 79'a, vaka sayısı da 5 bin 352 artarak 342 bin 154'e yükseldi.

Şili'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 artışla 10 bin 916'ya, vaka sayısı da 1903 artışla 399 bin 568'e çıktı.

Bolivya'da da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 67 kişi öldü. Böylece ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 4 bin 509'a, vaka sayısı da 722 artışla 109 bin 149'a ulaştı.

Fahrettin Altun'dan "Kızılelma" paylaşımıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:Bizim için #Kızılelma büyük ve güçlü Türkiye’dir. Malazgirt’ten 15 Temmuz’a destanlar yazan milletimizin kutlu yürüyüşüdür.Kızılelma, gölgesinde nice mazlumun serinlediği ulu çınardır.Cebeli Tarık’tan Hicaz’a Balkanlardan Asya’ya tüm insanlığın hasretle beklediğidir.
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