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19.09.2020 - 07:00 |

Lavrov: ABD, Suriye’de tehlikeli oyun oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus haber ajansı Sputnik’e verdiği röportajda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Lavrov: ABD, Suriye’de tehlikeli oyun oynuyor

ABD’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını eleştiren Lavrov, bu yaptırımların doğrudan Suriye halkına zarar verdiğini ifade etti. “Genel olarak Suriye çözümü konusunda, elbette Astana formatı çerçevesinde Türk ve İranlı ortaklarımızla yoğun bir şekilde çalışıyoruz” diyen Lavrov, “Fırat’ın doğusundaki durum endişe verici, orada yasadışı olarak konuşlanmış Amerikalı askerler maalesef, aslında Kürtleri hükümete karşı kışkırtarak, Kürtlerin hükümetle diyalog başlatma konusundaki doğal arzularını bastırarak Kürtlerin ayrılıkçı eğilimlerini açıkça teşvik ediyor” ifadelerini kullandı.

Lavrov, ayrıca ABD’nin “Kürt yöneticilerle imzaladığı petrol anlaşmasının uluslararası hukuk ilkelerinin ağır ihlali” olduğunu söyledi ve ABD’nin bölgede “tehlikeli bir oyun oynadığını” savundu. Libya konusunda da açıklamalarda bulunan Lavrov, “Umut verici bir sona yaklaştığımızı düşünüyorum, bu süreci aktif olarak destekleyeceğiz” dedi.

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