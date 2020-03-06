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06.03.2020 - 15:42 | | AA

Le Monde: Esed'in paralı askerleri Hafter safında savaşmak için Libya'ya geldi

Fransız gazetesi, hafta içinde Şam'da büyükelçilik açan Hafter'e destek için paralı askerlerin gönderildiğini bildiriyor.

Le Monde: Esed'in paralı askerleri Hafter safında savaşmak için Libya'ya geldi

Esed rejimine bağlı paralı askerler, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldi.

Le Monde gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Libya'da Esed rejimi ile Hafter'in ittifak kurduğu belirtildi.

Esed rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esed rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.

Esed rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esed rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.

Üç gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Esed rejimi, "Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim" oldu.

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