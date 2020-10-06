Leyen, kendini karantinaya aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta aynı toplantıya katıldığını belirten Leyen, “Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarına (bugün) kadar tecrit ediyorum” dedi. Ayrıca Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını, ikinci testin sonucunu ise beklediğini ifade etti.