06.10.2020 - 07:00 |
Leyen, kendini karantinaya aldı
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini karantinaya aldığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta aynı toplantıya katıldığını belirten Leyen, “Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarına (bugün) kadar tecrit ediyorum” dedi. Ayrıca Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını, ikinci testin sonucunu ise beklediğini ifade etti.
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