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06.10.2020 - 07:00 |

Leyen, kendini karantinaya aldı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı von der Leyen, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle toplantıya katıldığı için kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Leyen, kendini karantinaya aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önceki gün koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle geçen hafta aynı toplantıya katıldığını belirten Leyen, “Yürürlükteki kurallar gereği kendimi yarına (bugün) kadar tecrit ediyorum” dedi. Ayrıca Leyen, perşembe günü test yaptırdığını ve bunun sonucunun negatif çıktığını, ikinci testin sonucunu ise beklediğini ifade etti.

Kırgızistan'da ortalık karıştıKırgızistan'da polis, seçim sonuçlarını protesto eden siyasi parti taraftarlarına müdahale ettiDün yapılan milletvekili seçimlerinde barajı geçemediği bildirilen partilerin lider, üye ve seçmenleri, sonuçları protesto etmek için başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.
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