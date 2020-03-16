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16.03.2020 - 19:19 | | AA

Liberya'da ilk corona virüs vakası görüldü

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da ilk yeni tip corona virüs (covid-19) vakası tespit edildi.

Liberya'da ilk corona virüs vakası görüldü

 

Liberya Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, İsviçre'den gelen Liberya Çevre Ajansı Başkanı Nathaniel Blama'ya yapılan Kovid-19 testin pozitif çıktığı bildirildi.

Blama'nın karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, "Ülkede rastlanan ilk Kovid-19 vakasıdır. Hükümet, vatandaşları sakin kalmaya çağırıyor. Sağlık görevlileri, Başkanın temas kurduğu herkesi aramaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.

Liberya ile Afrika'da yeni tip koronavirüsün görüldüğü ülkelerin sayısı 30'a ulaştı.

Virüs nedeniyle Mısır'da 2, Cezayir'de 4, Fas'ta 1, Sudan'da 1 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da corona virüs vaka sayısı 9 bini geçtiİspanya'da yeni tip corona virüs (covid-19) vaka sayısının 9 bini geçtiği bildirildi.
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