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10.06.2020 - 15:27 | | AA

Libya açıklarında 185 düzensiz göçmen yakalandı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmek isteyen 185 düzensiz göçmenin Akdeniz'de yakalandığını duyurdu.

Libya açıklarında 185 düzensiz göçmen yakalandı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Libya ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Libya sahil güvenlik ekiplerinin, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 185 düzensiz göçmeni Akdeniz'de düzenlediği operasyonla yakaladığı ve ülkeye geri gönderdiği belirtildi.

Göçmenlerin uyruklarına, sağlık durumlarına ve ülkenin hangi bölgesine gönderildiklerine ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, IOM'ye bağlı ekiplerin, başta sağlık taraması olmak üzere göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere karada hazır bulunduğu kaydedildi.

Bu yıl 4 binden fazla düzensiz göçmenin yakalanarak Libya'ya geri götürüldüğü belirtiliyor.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, denizden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

 

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